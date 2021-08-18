

К вакцинации подключились несовершеннолетние осужденные

18.08.2021 12:34





По информации Специальной пенитенциарной службы, сегодня к вакцинации подключились несовершеннолетние, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях.



«В целях превенции распространения коронавируса в пенитенциарной системе, в процесс вакцинации были вовлечены несовершеннолетние осужденные. Сегодня в клинике гражданского сектора привились двое несовершеннолетних осужденных из реабилитационного учреждения №11. К этому времени вакцинированы четверо несовершеннолетних осужденных.



Примечательно, что вакцинация осужденных является добровольной.



По состоянию на 17 августа, в пенитенциарных учреждениях Специальной пенитенциарной службы находится около 9 300 заключенных. На данный момент вакцинировано 6 002 осужденных/осужденных, то есть 64% контингента, в том числе ревакцинированы — 4 523, что составляет 48%», — отмечается в информации.





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