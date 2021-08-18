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Министр здравоохранения о возобновлении учебы
18.08.2021 13:27
Важно следить за распространением эпидемии, мы ожидаем определенных результатов примерно через 2 недели, - об этом заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Она отметила, что подходы, связанные с возобновлением учебы, будут решены на основании данных результатов.
«Что касается процесса возобновления учебы, мы неоднократно отмечали, что важно следить за распространением эпидемии, мы ожидаем определенных результатов примерно через 2 недели. Исходя из результатов, Центр контроля заболеваний и Министерство здравоохранения представят совету существующие риски и итоги, после этого совет совместно обсудит подходы к возобновлению учебы», - заявила Тикарадзе.
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