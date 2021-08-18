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Тикарадзе: Мы будем максимально использовать ресурсы госпитального сектора
18.08.2021 13:35
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поясняет, что полевой госпиталь, расположенный в Олимпийской деревне Дигоми, оборудован для оказания всех необходимых услуг пациентам, и медицинское обслуживание пациентов планируется конкретно в этом месте.
«Я не видела помещения в Самгори, поэтому я не могу предоставить вам информацию о Самгори, так как министерство здравоохранения и медицинский холдинг планируют оказывать услуги пациентам конкретно в этом месте, и это место оборудовано для приема пациентов, для оказания всех необходимых услуг пациентам. Медицинское обслуживание пациентов планируется конкретно в этом месте», — заявила Екатерина Тикарадзе.
Министр еще раз подчеркнула, что ресурсы больничного сектора будут использованы по максимуму.
«Мы будем максимально использовать ресурсы госпитального сектора, максимально управлять потоком пациентов в госпитальном секторе. Только после того, как в госпитальном секторе больше не будет ресурсов, я имею в виду перевод пациентов из госпитального сектора в клинические отели, когда это больше невозможно и все койки будут полностью заняты, только тогда мы будем принимать пациентов в этом месте», — заявила Тикарадзе, посетившая Олимпийскую деревню Дигоми.
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