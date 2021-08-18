

Гамкрелидзе: В стране есть ресурс для вакцинации 30 тысяч человек в день

18.08.2021 15:57





«В стране есть ресурс для вакцинации 30 тыс. человек в день, но можно организовать большой марафон, и это число достигнет 50 тыс. Об этом во время прямого включения в Facebook заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Он привел в пример Израиль, который за три месяца вакцинировал 60-70% населения.



По словам Амирана Гамкрелидзе, в начале января в Израиле регистрировалось 10-15 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, более 100 человек погибали.



«Август-сентябрь-октябрь для нас критический, я хочу, чтобы дневной показатель вакцинации был не менее 25 тысяч», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



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