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Гамкрелидзе: В стране есть ресурс для вакцинации 30 тысяч человек в день


18.08.2021   15:57


«В стране есть ресурс для вакцинации 30 тыс. человек в день, но можно организовать большой марафон, и это число достигнет 50 тыс. Об этом во время прямого включения в Facebook заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Он привел в пример Израиль, который за три месяца вакцинировал 60-70% населения.

По словам Амирана Гамкрелидзе, в начале января в Израиле регистрировалось 10-15 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, более 100 человек погибали.

«Август-сентябрь-октябрь для нас критический, я хочу, чтобы дневной показатель вакцинации был не менее 25 тысяч», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

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