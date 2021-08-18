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В Сарпском женском монастыре объявлен карантин


18.08.2021   16:20


В женском монастыре Иоанна Богослова (Сарпи) объявлен карантин. Заявление об этом сделала пресс-служба Батумской и Лазской епархии.

«Исходя из ковид-ситуации, в женском монастыре им. Иоанна-Богослова в Сарпи объявлен карантин.

Вход запрещен. Просим вас, упомяните в своих молитвах монахиню Сосану», - заявили в епархии.

Для справки, от коронавируса скончалась член женского монастыря Иоанна Богослова, монахиня Сосана.

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