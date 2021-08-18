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С осени в Грузии планируется вакцинация подростков старше 12 лет


18.08.2021   19:24


Думаю, что осенью мы начнем вакцинировать подростков с 12 лет, — рассказал глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в ходе Facebook — трансляции.

Он сказал, что сейчас в Грузии обсуждается вопрос снижения возраста вакцинации, и страна ждет соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

«Многие страны приняли решения, основанные на выводах своих регулирующих органов, и уже вакцинируют подростков старше 12 лет, в основном вакцинами Pfizer и Moderna, поскольку клинические испытания этих двух препаратов в данной возрастной категории завершены и получены достаточно эффективные результаты. Мы ждем решений Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по лекарствам. Как только эти рекомендации будут даны, думаю, что осенью мы также начнем вакцинацию детей этого возраста», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

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