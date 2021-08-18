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Глава NCDC рекомендует гражданам вакцинироваться до начала Ртвели


18.08.2021   20:03


Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе рекомендует гражданам пройти полный курс иммунизации (привиться двумя дозами) до участия в Ртвели (праздник сбора урожая винограда). Об этом он заявил выступая на сегодняшнем онлайн- брифинге посвященном теме вакцинации.

«Также будет важно, что бы в период Ртвели все были вакцинированы. Работа интенсивная, люди контактируют, передвигаются. Будет лучше, если до начала Ртвели, все, кто в нем участвует, будет дважды привит», — сказал он.

Гамкрелидзе также призвал педагогов пройти полный курс иммунизации до начала учебного года.

На сегодняшний день в Грузии можно вакцинироваться прививками производства Pfizer, SinoPharm, Sinovac и AstraZeneca.

Вакциной Pfizer можно вакцинироваться с 16 лет, AstraZeneca доступна для граждан старше 45.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно на специальном портале booking.moh.gov.ge.

Вакцинироваться без предварительной регистрации можно в пунктах вакцинации расположенных рядом с шестым корпусом Технического университета Грузии и Национальным университетом Грузии.

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