

Вакцинация без регистрации – прививочный центр открылся и в Национальном Университете Грузии

18.08.2021 21:46





Еще один центр иммунизации был открыт в Национальном университете Грузии. Учреждение находится в подчинении Республиканской больницы, и на месте работают врачи и медперсонал из Республиканской.



Центр, открытый в НУГ будет работать каждый день, включая выходные, с 10 утра до 6 вечера и граждан будет обслуживать шестая прививочная бригада Республиканской больницы. Согласно плану, ежедневно в центре может вакцинироваться более 1000 человек. На территории университета работает 3 регистратора.



В администрации Республиканской больницы говорят, что Центр имеет возможность ежедневно удваивать количество желающих вакцинироваться. Новое прививочное пространство НУГ сегодня осмотрела министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Для справки, с 13 августа по всей Грузии задействовано несколько центров массовой иммунизации, где граждане могут быть вакцинированы без предварительной регистрации.



Без предварительной регистрации вакцинация возможна:

В Тбилиси - в шестом корпусе Технического университета [пл. Саакадзе, ул. Костава 77]. В центре можно вакцинироваться: вакциной «Пфайзер», «Синовак», «Синофарм». Центр будет работать ежедневно [включая выходные] с 10:00 до 20:00 без перерыва.



Тбилисский государственный медицинский университет [проспект Важа-Пшавела, 33] – Вакцинироваться возможно: вакциной «Пфайзер». Центр открыт ежедневно [включая выходные] с 09:00 до 20:00.



«Экспресс Медикал Сервис» Плаза Хуалинг на Тбилисском море [Джумбер Лежава 22] - Вакцинироваться возможно: вакциной «Синофарм» и «Синовак». Центр открыт каждый день [включая выходные] с 10:00 до 17:30.



В Мцхета - в спортивно-оздоровительном комплексе «Мцхета» [Мцхета, улица Самхедро 9]. В центре на этом этапе процесс иммунизации происходит вакциной «Пфайзер». Пространство вакцинации будет открыта ежедневно [кроме выходных] с 10:00 до 18:00 без перерыва.





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