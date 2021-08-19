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В Грузии выявлен 4921 новый случай коронавируса
19.08.2021 11:15
В Грузии выявлен 4921 новый случай коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровел 4471 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 58 пациентов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране: за последние семь дней — 11,01%, за последние 14 дней — 10,78%.
Всего в Грузии выявлено 501 297 случаев заражения коронавирусом, из которых 436 977 человек выздоровели и 6590 умерли.
Всего были вакцинированы 883 570 человек, ежедневно вакцинируются 26 363. Полностью вакцинированы 258 303 человека.
При этом 18 августа в Грузии выявлено 5914 новых случаев коронавируса, выздоровели 3316 пациентов.
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