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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 58 пациентов
19.08.2021 11:19
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 30 пациентов. Информацию об этом публикует Национальный центр по контролю заболеваний.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии —6590 человек.
Сегодня в Грузии выявлен 4921 новый случай коронавируса, выздоровел 4471 человек.
Вчера, 18 августа, в Грузии было выявлено 5 914 случая коронавируса, 3 316 пациента выздоровели, 49 умерли.
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