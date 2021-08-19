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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 58 пациентов


19.08.2021   11:19


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 30 пациентов. Информацию об этом публикует Национальный центр по контролю заболеваний.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии —6590 человек.

Сегодня в Грузии выявлен 4921 новый случай коронавируса, выздоровел 4471 человек.

Вчера, 18 августа, в Грузии было выявлено 5 914 случая коронавируса, 3 316 пациента выздоровели, 49 умерли.

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