

Кулумбегов: До и после прививки от коронавируса можно пить алкоголь

19.08.2021 12:00





Эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, врач Бидзина Кулумбегов ответил на часто задаваемые вопросы по поводу вакцинации.



Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов активно участвует в процессе массовой вакцинации и вместе с представителями UNICEF посещает разные регионы Грузии. На днях Кулумбегов побывал с коллегами в Зугдиди и провел встречу с местными учителями школ, после которой 100% из них привились от коронавируса.



На своей странице в фейсбуке Кулумбегов представил краткие рекомендации для вакцинирующихся:



- Мыться перед прививкой и после прививки – необходимо!



- Есть до и после прививки — разрешается!



- Пить алкоголь до и после прививки — разрешается! (умеренно, то есть 2-3 стакана)



- Ботокс никак не связан с прививкой!



- Не требуется прекращать перед прививкой прием медикаментов от стресса и депрессии!



Также отвечая на вопросы, врач отмечает, что после вакцинации можно, как обычно посещать стоматолога.



Специалист также не советует женщинам отменять прививку из-за того, что она по времени совпадает с менструацией.



Кулумбегов ответил на интересующий многих вопрос, через какой промежуток времени можно вакцинироваться после перенесенного ковида? По его словам, вакцинироваться можно через 30 дней со дня подтверждения вируса.



Специалист подчеркивает, что перед вакцинацией против коронавируса не нужно проводить и никаких дополнительных медицинских анализов:



- Общий анализ крови делать не нужно!



- Не нужно делать коагулограмму!



- Не нужно делать анализ на D-димер!, — пишет Кулубмегов.



Он также напоминает, что в Грузии с 16 лет можно прививаться вакциной Pfaizer, c 18 лет — китайскими препаратами Sinopharm/Sinovac, с 45 лет – препаратом AstraZeneka.



Что касается прививок не от коронавируса, то после вакцинации против другой болезни нужно подождать 14 дней и потом сделать прививку от COVID-19.



Вместе с тем, после прививки от COVID-19, можно в любое время в случае необходимости делать прививку от бешенства и от столбняка.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





