

Лишь 0,3% из числа дважды вакцинированных попали в реанимации - Минздрав

19.08.2021 13:23





Мы провели анализ инфицированных с марта по 17 августа, и по количеству привитых среди них более 98% инфицированных не были вакцинированы, - об этом в беседе с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



Кроме того, среди лиц, попавших в реанимацию, одной дозой был вакцинирован 1%, дважды вакцинированы – 0.3%.



«Мы провели анализ инфицированных с марта по 17 августа, и по количеству привитых среди них. Более 98% инфицированных не были вакцинированы. У нас имеется картина, что большинство попавших в больницу не были вакцинированы. Лечение в реанимации прошли до сих пор 3500 человек, среди них были вакцинированы один раз 1%, вакцинированы дважды – 0.3%. Только в единичных случаях из 3500 реанимировались вакцинированные дважды, это означает, что вакцина реально работает, защищает от госпитализации или развития тяжелых случаев. Это еще одна важная причина пройти вакцинацию», - отметила Тамар Габуния.



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