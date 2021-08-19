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В Грузии зарегистрированы случаи тройного реинфицирования коронавирусом
19.08.2021 14:41
В Грузии зафиксированы случаи тройного реинфицирования COVID-19. Об этом Первому каналу Грузии заявил инфекционист Тбилисской инфекционной больницы Реваз Мечурчлишвили.
По словам Мечурчлишвили, ему неизвестно, сколько таких случаев было по всей стране, но в его практике уже был один такой случай, и болезнь протекала в легкой форме, с симптомами насморка и головной боли.
Как отметил инфекционист, одна из основных причин реинфицирования заключается в том, что после выздоровления от инфекции люди думают, что они защищены от вируса или легко его перенесут, что далеко не так.
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