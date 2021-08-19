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Габуния: Госпитальный сектор Грузии испытывает максимальную нагрузку
19.08.2021 14:57
Госпитальный сектор Грузии испытывает максимальную нагрузку. Об этом заявила замглавы Минздава Тамар Габуния.
«Нагрузка госпитального сектора максимальная. Мобилизовано до 7700 коек. Таким образом, мы приближаемся к максимуму возможностей госпитального сектора, [который может мобилизовать] 8000 коек», — сообщила она.
По ее словам, сегодня в ковид-клиниках находятся более 7300 пациентов, из них 350 проходят лечение в реанимационном отделении. Габуния отметила, что большинство случаев приходится на штамм Delta.
Вакцинация в Грузии
На сегодняшний день в Грузии можно вакцинироваться препаратами производства Pfizer, SinoPharm, Sinovac и AstraZeneca.
Препаратом Pfizer можно вакцинироваться с 16 лет, AstraZeneca доступна для граждан старше 45.
Зарегистрироваться на вакцинацию можно на специальном портале booking.moh.gov.ge.
Помощь в регистрации можно получить по телефону 15-22.
В Грузии открыты центры по вакцинации, где можно сделать прививку без предварительной регистрации.
Список адресов и режим работы:
• Тбилисский государственный медицинский университет (проспект Важа-Пшавела, 33). Возможна вакцинация препаратом Pfizer. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 09:00 до 20:00 часов.
• Шестой корпус Технического Университета (Тбилиси. пл. Саакадзе, ул. Костава 77) — Возможна вакцинация: Pfizer, SinoPharm, Sinovac. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 20:00 часов, без перерыва.
• «Экспресс Медикал Сервис» Тбилиси. Хуалинг Плаза (ул. Джумбера Лежава, 22) — Возможна вакцинация: SinoPharm, Sinovac. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 17:30 часов.
• Торговый центр «Лило Молл» (Тбилиси. Кахетинское шоссе N 112) — Возможна вакцинация: препаратом Sinopharm. Центр открыт с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Город Мцхета
• Спортивно-оздоровительный комплекс (ул. Самхедро, 9) — Возможна вакцинация препаратом Pfizer. Центр открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов, без перерыва.
Город Батуми
• Батумский государственный университет им. Шота Руставели (на пересечении улиц Руставели и Ниношвили, 32/35) — Возможна вакцинация препаратами Pfizer, Sinopharm и Sinovaс.
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