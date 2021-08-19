

Габуния: Госпитальный сектор Грузии испытывает максимальную нагрузку

19.08.2021 14:57





Госпитальный сектор Грузии испытывает максимальную нагрузку. Об этом заявила замглавы Минздава Тамар Габуния.



«Нагрузка госпитального сектора максимальная. Мобилизовано до 7700 коек. Таким образом, мы приближаемся к максимуму возможностей госпитального сектора, [который может мобилизовать] 8000 коек», — сообщила она.



По ее словам, сегодня в ковид-клиниках находятся более 7300 пациентов, из них 350 проходят лечение в реанимационном отделении. Габуния отметила, что большинство случаев приходится на штамм Delta.



Вакцинация в Грузии

На сегодняшний день в Грузии можно вакцинироваться препаратами производства Pfizer, SinoPharm, Sinovac и AstraZeneca.



Препаратом Pfizer можно вакцинироваться с 16 лет, AstraZeneca доступна для граждан старше 45.



Зарегистрироваться на вакцинацию можно на специальном портале booking.moh.gov.ge.



Помощь в регистрации можно получить по телефону 15-22.



В Грузии открыты центры по вакцинации, где можно сделать прививку без предварительной регистрации.



Список адресов и режим работы:

• Тбилисский государственный медицинский университет (проспект Важа-Пшавела, 33). Возможна вакцинация препаратом Pfizer. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 09:00 до 20:00 часов.



• Шестой корпус Технического Университета (Тбилиси. пл. Саакадзе, ул. Костава 77) — Возможна вакцинация: Pfizer, SinoPharm, Sinovac. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 20:00 часов, без перерыва.



• «Экспресс Медикал Сервис» Тбилиси. Хуалинг Плаза (ул. Джумбера Лежава, 22) — Возможна вакцинация: SinoPharm, Sinovac. Центр открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 17:30 часов.



• Торговый центр «Лило Молл» (Тбилиси. Кахетинское шоссе N 112) — Возможна вакцинация: препаратом Sinopharm. Центр открыт с 10:00 до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.



Город Мцхета



• Спортивно-оздоровительный комплекс (ул. Самхедро, 9) — Возможна вакцинация препаратом Pfizer. Центр открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов, без перерыва.



Город Батуми



• Батумский государственный университет им. Шота Руставели (на пересечении улиц Руставели и Ниношвили, 32/35) — Возможна вакцинация препаратами Pfizer, Sinopharm и Sinovaс.



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