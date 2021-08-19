

Церцвадзе: Случаи тройного инфицирования лабораторно не подтверждены

19.08.2021 20:40





По словам инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, случай заражения коронавирусом в третий раз лабораторно не подтвержден в Грузии. Распространенная информация о таком факте является описанием и предположением пациента, хотя медицинских доказательств к этому времени не существует. Директор Тбилисского центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что вероятность повторного реинфицирования существует и теоретически этого исключать нельзя.



«Если коронавирус подтвердится во второй раз, теоретически существует механизм, позволяющий человеку заразиться и в третий раз. Реинфицирование во второй раз означает, что первая инфекция не оставила пациенту иммунитет, либо он заразился другим штаммом. Если есть случаи повторного реинфицирования, а такие действительно есть, то по тому же механизму возможно заразиться и в третий раз», - заявил Церцвадзе в интервью Первому каналу Грузии.



Он призвал общественность обратиться к превентивным мерам и носить маску до тех пор, пока в стране не будет выработан общий иммунитет.



Сегодня инфекционист Реваз Мечурчлишвили заявил Первому каналу Грузии, что ему известны случаи, когда человек трижды заражался коронавирусом.



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