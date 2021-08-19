

В Тбилиси скончалась врач, у которой коронавирус выявили во время беременности

19.08.2021 21:49





От последствий коронавируса в Тбилиси скончалась молодая женщина, врач-радиолог Нино Нацвлишвили, у которой вирус подтвердился на 8-м месяце беременности. Об этом сообщает телекомпания «Формула».



Нацвлишвили работала в тбилисской клинике «Ахали сицоцхле».



Три месяца назад женщина родила, ей провели операцию кесарева сечения. После этого ее состояние резко ухудшилось.



Последний месяц Нацвлишвили проходила лечение в клинике имени Иванэ Бокерия, а еще раньше — в другой больнице.



«Во время перевода к нам ее состояние уже было тяжелым. Сначала ее лечили консервативными методами, затем ситуация ухудшилась и ее перевели на искусственное дыхание, однако спасти ее не удалось», — отметили в клинике имени Бокерия.



Клинический доктор Алекси Вачаидзе сообщил журналистам, что врачам удалось спасти жизнь новорожденного, его состояние врачи считают стабильным.



Следует отметить, что накануне, 18 августа, в Грузии скончалась женщина, которая была на 7-м месяце беременности.



Эпидемиологи подчеркивают, что беременным женщинам рекомендуется прививаться от коронавируса препаратом Pfaizer.



За минувшие сутки в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель смертности — 58 человек. Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 501 297 случаев инфицирования коронаирусом, из них скончались 6 590 пациентов, выздоровели 436 977 человек.



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