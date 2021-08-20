

В Грузии вакцинированы до 40 процентов учителей

20.08.2021 10:24





Процесс вакцинации от коронавируса представителей сферы образования идет интенсивно по всей Грузии, — об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.



По данным ведомства, первый заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе вместе с государственным поверенным Мцхета-Мтианети Давидом Нозадзе осмотрела специальное пространство, выделенное для иммунизации представителей школ в муниципалитете Мцхета.



Учителя, пришедшие на вакцинацию, заявили первому заместителю министра, что они и их коллеги хорошо осознают важность иммунизации и ответственность, которую несут в этом отношении представители сектора образования. Екатерина Дгебуадзе поблагодарила учителей и представителей школ Мцхеты за их участие в процессе всеобщей вакцинации и снова призвала школьное сообщество проявить активность, вовремя подключиться к процессу иммунизации и защитой своего здоровья помочь преодолеть пандемию. По ее словам, тот факт, что количество вакцинированных учителей в Грузии приближается к 40%, приветствуется, процесс продолжается, и первый заместитель министра надеется, что эта цифра значительно увеличится в ближайшем будущем.



Для того, чтобы максимизировать процесс иммунизации, все центры иммунизации в Грузии дополнительно оборудованы кабинетами и группами вакцинации для представителей сектора образования.



Вакцинация желаемой вакциной в центрах возможна без предварительной регистрации.





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