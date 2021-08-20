

В Грузии выявлены 4 743 новых случая коронавируса

20.08.2021 11:59





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 46 389 тестов, отсюда 29 181 на антигены и 17 208 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 743 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 506 040.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 августа, дневной показатель положительности составляет 10.22%, за последние 14 дней – 10.86%, а за 7 дней - 10.98%.



За последние сутки выздоровели 3 393 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 440 370.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 59 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 649 человек.



Из выявленных за сутки 4 743 новых случаев коронавируса 1 860 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 677, в Имеретии - 573, в Квемо Картли – 277, в Шида Картли – 304, в Гурии – 120, в Самегрело и Земо Сванетии – 297, в Кахетии - 386, в Мцхета-Мтианети - 113, в Самцхе-Джавахети – 98, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 38.



На данном этапе в Грузии 58 995 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 238 человек, в том числе в Тбилиси – 3 188, в Аджарии – 951, в Имеретии – 1 045. Тяжелых пациентов – 1 477, в том числе в Тбилиси - 617, в Аджарии – 145, в Имеретии – 334. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 335 лиц, в том числе в Тбилиси - 206, в Аджарии – 26, в Имеретии – 20.



В клинических гостиницах находятся 3 458 человек, в том числе в Тбилиси – 1 649, в Аджарии – 1 333. На дому лечатся 48 299 человек.



В карантинном пространстве 77 человек, в том числе в Тбилиси - 72, в Аджарии - 5.



На данном этапе на самоизоляции находятся 51 933 человека, в том числе в Тбилиси – 28 332 лица, в Аджарии – 8 203, в Имеретии – 5 126.



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