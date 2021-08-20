

В Грузии зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

20.08.2021 12:26





За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 скончались 59 человек. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.



Это рекордный показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне. К утру 19 августа стало известно еще о 58 умерших от коронавируса. В целом от инфекции в Грузии умерли 6 649 пациентов.



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло за сутки на 4 743, до 506 040.



Данные получены на основании проведения более 46,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 10,22%, за последние две недели – 10,86%, а за последнюю неделю – 10,98%.



Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 860. В Аджарии выявили 677 случаев заражения, в Имерети – 573, в Кахети – 386, в Шида-Картли – 304, в Самегрело и Земо Сванети – 297, в Квемо-Картли – 277, в Мцхета-Мтианети – 113, в Гурии – 120, в Самцхе-Джавахети – 98, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.



Выздоровели 3 393 человека, их общее число выросло до 440 370.



На данный момент в Грузии 58 995 активных случаев коронавируса. Из них 7 238 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 477 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 335 человек. 3 458 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 48 299 лечатся на дому.



В карантинных пространствах размещены 77 человек, в самоизоляции остаются около 52 тысяч.



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