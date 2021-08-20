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В Батуми мужчина выпрыгнул с третьего этажа ковид-клиники


20.08.2021   14:07


В Батуми с третьего этажа ковид-клиники выпрыгнул 47-летний мужчина. Он жив, но его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина лечился в реанимационном отделении ковид-клиники.

Информацию о происшествии подтверждают в Минздраве Аджарии.

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