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В Батуми мужчина выпрыгнул с третьего этажа ковид-клиники
20.08.2021 14:07
В Батуми с третьего этажа ковид-клиники выпрыгнул 47-летний мужчина. Он жив, но его состояние оценивается как тяжелое.
Мужчина лечился в реанимационном отделении ковид-клиники.
Информацию о происшествии подтверждают в Минздраве Аджарии.
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