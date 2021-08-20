

Грузинский паралимпиец Звиад Гогочури лишен аккредитации на Играх в Токио

20.08.2021 14:10





Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури лишен аккредитации на Паралимпиаду-2020 в Токио за избиение охранника японской гостиницы. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на японское издание Kyodo.



По данным СМИ, инцидент произошел после того, как работник отеля сделал замечание группе грузинских спортсменов, которые шумели, распивая спиртные напитки. Дзюдоист находился на карантине, поскольку у одного из членов команды был обнаружен коронавирус.



Ранее полиция Токио задержала спортсмена. После расследования подробностей дела дзюдоист-паралимпиец лишен аккредитации на Олимпиаду.



Теперь Гогочури должен покинуть Японию в ближайшее время. Остальным членам сборной Грузии вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.



Летняя Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.



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