

Все граждане Грузии эвакуированы из Афганистана

20.08.2021 15:10





Еще 16 граждан Грузии сегодня должны вернуться на родину из Афганистана. Об этом сегодня сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.



По его словам, из Кабула граждане Грузии будут доставлены в Дубай, а уже после – в Тбилиси.



«В Кабуле оставались 16 грузин. Сегодня утром произошел их безопасный перевод на военную базу в аэропорту, на базу НАТО. Сейчас процесс продолжается, они садятся в самолет, рейс обеспечивают британцы», — сказал Хвтисиашвили.



Замглавы МИД Грузии выразил благодарность за оказанную помощь Великобритании и Турции.



Ранее при помощи Германии из Кабула были эвакуированы два гражданина Грузии, работавшие в британской компании. Еще шесть граждан Грузии, сотрудники одной из американских фирм, вернулись в Тбилиси из Кабула спецрейсом, выполненным Венгрией.



В Афганистане продолжается эвакуация иностранных граждан на фоне того, что 15 августа Кабул был взят силами террористической организации «Талибан». Сейчас воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются.



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