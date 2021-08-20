

В Грузии назвали условия для начала очного учебного года в школах

20.08.2021 17:28





Отдельные школы Грузии смогут возобновить учебу в очном режиме в том случае, если вакцинацию от коронавируса пройдут до 80% их учителей и административного персонала. Об этом сегодня заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе



«Безопасными мы называем школы в том случае, если там 80% учителей, и не только учителей, а административного персонала, всех кто имеет контакт с детьми, будут вакцинированы. Так что, там, где 80% вакцинированы, возможно [очная учеба] возобновится и наоборот. Мы должны поощрять возобновление учебы в таких школа», — заявил Гамкрелидзе.



Учебный процесс в школах Грузии возобновится 15 сентября. Как указал Гамкрелидзе, NCDC не сможет рекомендовать проведение уроков в классах, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится.



По информации Минобразования, прививку от коронавируса сделали уже до 40% школьных педагогов, и процесс продолжается.



К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.



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