

В 2021 году в Грузии от ковида скончались не менее 8 беременных

20.08.2021 20:03





В 2021 году в Грузии зафиксировано восемь подтвержденных случаев гибели ковидинфицированных беременных женщин. Девятый случай изучается. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, показатель смертности беременных вырос в 2021 году. В прошлом году был зафиксирован лишь один смертельный случай.



В Грузии вакцинация беременных разрешена лишь тремя вакцинами производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca.



Для вакцинации необходимо согласие пациентки, врача и семьи.



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