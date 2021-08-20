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В 2021 году в Грузии от ковида скончались не менее 8 беременных


20.08.2021   20:03


В 2021 году в Грузии зафиксировано восемь подтвержденных случаев гибели ковидинфицированных беременных женщин. Девятый случай изучается. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, показатель смертности беременных вырос в 2021 году. В прошлом году был зафиксирован лишь один смертельный случай.

В Грузии вакцинация беременных разрешена лишь тремя вакцинами производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Для вакцинации необходимо согласие пациентки, врача и семьи.

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