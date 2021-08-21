

В Грузии выявлен 4901 новый случай коронавируса

21.08.2021 11:43





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 46 595 тестов, отсюда 27 813 на антигены и 18 782 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 4 901 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 510 941.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 августа, дневной показатель положительности составляет 10.52%, за последние 14 дней – 10.95%, а за 7 дней - 10.97%.



За последние сутки выздоровело 2 586 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 442 956.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 74 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 723 человека.



Из выявленных за сутки 4 901 нового случая коронавируса 1 930 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 602, в Имеретии - 638, в Квемо Картли – 249, в Шида Картли – 272, в Гурии – 157, в Самегрело и Земо Сванетии – 298, в Кахетии - 471, в Мцхета-Мтианети - 114, в Самцхе-Джавахети – 130, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 40.



На данном этапе в Грузии 61 236 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 273 человека, в том числе в Тбилиси – 3 192, в Аджарии – 927, в Имеретии – 1 108. Тяжелых пациентов – 1 510, в том числе в Тбилиси – 621, в Аджарии – 146, в Имеретии – 345. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 329 лиц, в том числе в Тбилиси - 199, в Аджарии – 26, в Имеретии – 20.



В клинических гостиницах находятся 3 499 человек, в том числе в Тбилиси – 1 593, в Аджарии – 1 254. На дому лечатся 50 464 человек.



В карантинном пространстве 74 человека, в том числе в Тбилиси - 69, в Аджарии - 5.



На данном этапе на самоизоляции находятся 57 563 человека, в том числе в Тбилиси – 29 458 лиц, в Аджарии – 8 205, в Имеретии – 4 848.



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