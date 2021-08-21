|
|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 74 человека
21.08.2021 11:52
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 74 человека. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 723 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 46 595 тестов, отсюда 27 813 на антигены и 18 782 PCR.
В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 4 901 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна