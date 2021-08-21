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В Грузии от коронавируса умерли еще 74 человека


21.08.2021   11:52


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 74 человека. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 723 человека.

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 46 595 тестов, отсюда 27 813 на антигены и 18 782 PCR.

В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 4 901 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

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