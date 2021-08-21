

В дигомском полевом госпитале находятся 19 ковид-инфицированных пациентов

21.08.2021 12:29





На данный момент в полевом госпитале в Дигоми находятся 19 ковид-инфицированных пациентов. Об этом сообщил координатор дигомского полевого госпиталя Реваз Кучухидзе.



Прием пациентов полевой госпиталь в Дигоми начал вчера. Как известно, в полевом госпитале работают врачи, работающие в ковид-гостиницах, и медицинский персонал Республиканской больницы.



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