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В дигомском полевом госпитале находятся 19 ковид-инфицированных пациентов
21.08.2021 12:29
На данный момент в полевом госпитале в Дигоми находятся 19 ковид-инфицированных пациентов. Об этом сообщил координатор дигомского полевого госпиталя Реваз Кучухидзе.
Прием пациентов полевой госпиталь в Дигоми начал вчера. Как известно, в полевом госпитале работают врачи, работающие в ковид-гостиницах, и медицинский персонал Республиканской больницы.
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