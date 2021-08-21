Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В дигомском полевом госпитале находятся 19 ковид-инфицированных пациентов


21.08.2021   12:29


На данный момент в полевом госпитале в Дигоми находятся 19 ковид-инфицированных пациентов. Об этом сообщил координатор дигомского полевого госпиталя Реваз Кучухидзе.

Прием пациентов полевой госпиталь в Дигоми начал вчера. Как известно, в полевом госпитале работают врачи, работающие в ковид-гостиницах, и медицинский персонал Республиканской больницы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна