

Ещё двое граждан Грузии вернулись в Грузию из Афганистана

21.08.2021 12:31





Двое граждан Грузии, которые работали в британской компании в Кабуле, вернулись в Грузию транзитом через Варшаву.



По словам одного из них — Заура Джакели, их эвакуацию обеспечила британская компания-работодатель. Вместе с тем, как отметил Джакели, представители МИД Грузии находились в постоянном контакте с гражданами Грузии.



«Что касается Министерства иностранных дел Грузии, я хотел бы поблагодарить их за то, что они связывались со мной о том, чем они могли бы помочь, но мы уже были в списке эвакуации, и мы знали, что в течение нескольких дней вернемся в Грузию. Но многие мои друзья, другие грузины оставались там. Вчера они уже начали покидать Кабул и вылетают в Дубай. В ближайшие часы в Грузию прибудут и эти 16 гражданских лиц», — сказал Джакели.





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