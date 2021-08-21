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Ещё двое граждан Грузии вернулись в Грузию из Афганистана
21.08.2021 12:31
Двое граждан Грузии, которые работали в британской компании в Кабуле, вернулись в Грузию транзитом через Варшаву.
По словам одного из них — Заура Джакели, их эвакуацию обеспечила британская компания-работодатель. Вместе с тем, как отметил Джакели, представители МИД Грузии находились в постоянном контакте с гражданами Грузии.
«Что касается Министерства иностранных дел Грузии, я хотел бы поблагодарить их за то, что они связывались со мной о том, чем они могли бы помочь, но мы уже были в списке эвакуации, и мы знали, что в течение нескольких дней вернемся в Грузию. Но многие мои друзья, другие грузины оставались там. Вчера они уже начали покидать Кабул и вылетают в Дубай. В ближайшие часы в Грузию прибудут и эти 16 гражданских лиц», — сказал Джакели.
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