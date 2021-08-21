

Со строящегося корпуса в Батуми упал молодой мужчина

21.08.2021 16:19





Со строящегося корпуса на улице Пиросмани в Батуми упал молодой мужчина.



Как сообщили в центре скорой помощи, прибывшая на место бригада врачей обнаружила мужчину уже мертвым.



По существующей информации, мужчина упал при размещении рекламного баннера. На месте происшествия находятся правоохранители.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





