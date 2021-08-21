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Со строящегося корпуса в Батуми упал молодой мужчина
21.08.2021 16:19
Со строящегося корпуса на улице Пиросмани в Батуми упал молодой мужчина.
Как сообщили в центре скорой помощи, прибывшая на место бригада врачей обнаружила мужчину уже мертвым.
По существующей информации, мужчина упал при размещении рекламного баннера. На месте происшествия находятся правоохранители.
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