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Со строящегося корпуса в Батуми упал молодой мужчина


21.08.2021   16:19


Со строящегося корпуса на улице Пиросмани в Батуми упал молодой мужчина.

Как сообщили в центре скорой помощи, прибывшая на место бригада врачей обнаружила мужчину уже мертвым.

По существующей информации, мужчина упал при размещении рекламного баннера. На месте происшествия находятся правоохранители.

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