

В одном из сел Ахалцихе жители массово заразились коронавирусом на поминках

21.08.2021 17:51





В селе Уравели Ахалцихского муниципалитета Грузии 41 человек одновременно заразились коронавирусом. Случай, вероятно, связан с поминальным застольем.



Среди инфицированных есть дети и беременные женщины. По словам сельского врача, состояние здоровья у всех инфицированных удовлетворительное, средней тяжести.



Во вторник все население села — 123 человека были протестированы на коронавирус, приняты все необходимые меры, в том числе запланирована вакцинация жителей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





