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В одном из сел Ахалцихе жители массово заразились коронавирусом на поминках
21.08.2021 17:51
В селе Уравели Ахалцихского муниципалитета Грузии 41 человек одновременно заразились коронавирусом. Случай, вероятно, связан с поминальным застольем.
Среди инфицированных есть дети и беременные женщины. По словам сельского врача, состояние здоровья у всех инфицированных удовлетворительное, средней тяжести.
Во вторник все население села — 123 человека были протестированы на коронавирус, приняты все необходимые меры, в том числе запланирована вакцинация жителей.
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