

В Грузии зафиксировано 4 411 новых случаев инфицирования коронавирусом

21.10.2021 10:53





В Грузии выявлено 4411 новых случаев коронавируса. Информация об этом была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2896 человек. За сутки от коронавируса умерли 29 пациентов.



За последние сутки в стране проведено 53,7 тысячи тестов, в том числе с экспресс-тестом на антигены — 33 678, с ПЦР-тестом — 20 022.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,21%, за последние 14 дней — 8,83%, за последние семь дней — 9,05%.



Всего в Грузии выявлено 680 182 случая заражения коронавирусом, из которых 622 181 человек выздоровел и 9617 умерли.



Всего было сделано 1 932 643 прививки, за день вакцинированы 5 194 человек.



48 человек находятся в режиме карантина, 5 725 человек — под наблюдением в стационаре, 1 012 человек — в ковид гостинице.



При этом 20 октября в Грузии было выявлено 5219 новых случаев коронавируса, выздоровели 2348 пациентов.





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