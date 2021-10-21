

«Марафон по вакцинации»: 100-летняя жительница Кахети привилась от ковида

21.10.2021 16:57





По данным Минздрава Грузии, в рамках марафона по вакцинации в селе Манави Кахетинского региона были вакцинированы десятки людей, в том числе одна беременная женщина и одна 100-летняя пенсионерка.



По информации ведомства, в настоящее время марафон проходит в двух селах Кахети — Манави и Патардзеули.



«Мы продолжаем марафон по вакцинации в Кахетии. Мы выбрали села, где уровень вакцинации низкий. Вовлечение семейных врачей и органов местного самоуправления в этот процесс очень важно для предоставления гражданам нужной информации. Минздрав и Центр по контролю за заболеваниями будут постоянно контролировать происходящий процесс. Мы уверены, что марафон по вакцинации принесет положительные результаты, и количество прививок вырастет еще больше», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе.



Как сообщает Минздрав, граждане могут получить вакцину от COVID-19 без регистрации, в селе где они проживают. Прививки делают в специальном передвижном диспансере для вакцинации.



По словам руководителя Центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в первый день кампании были вакцинированы 120 человек, а вчера были вакцинированы еще 300 человек:



«Мы очень надеемся, что марафон в сельской местности принесет хорошие результаты, но все это должно продолжаться и в будущем. Здесь работают очень опытные врачи и медсестры. Как вы знаете, в Кахетии наблюдается рост заболеваемости, и только массовая вакцинация остановит этот процесс», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



Проект инициирован Министерством по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, Министерством труда, здравоохранения и социальных дел, Национальным центром контроля заболеваний и общественного здравоохранения и Государственным медицинским холдингом.



В марафоне принимают участие сельские врачи, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и общественного здравоохранения, а также представители общественности, такие как представители муниципальных медицинских центров, представители органов местного самоуправления, члены неправительственных организаций и другие заинтересованные стороны. Проект поддерживают Всемирная организация здравоохранения, посольство ЕС в Грузии, посольство ООН в Грузии и Программа развития ООН (ПРООН).



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