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Все задержанных по делу о насилии в отношении представителей СМИ остаются в заключении


21.10.2021   19:08


Все 27 лиц, задержанных по факту физического насилия в отношении представителей СМИ и незаконного воспрепятствования их профессиональной деятельности на акции против «Тбилиси прайда», остаются в заключении. Данное решение приняли четыре судьи Тбилисского городского суда.

На сегодняшнем заседании пересматривалась мера пресечения задержанным.

Кроме того, обсуждалась допустимость доказательств, полученных сторонами.

Сторона обвинения потребовала оставить в силе в отношении задержанных самую строгую меру пресечения - заключение.

Часть адвокатов требовала освобождения обвиняемых под залог, часть - прекращения уголовного преследования в отношении них.

Для справки, расследование по фактам насильственных действий в отношении представителей медиа и воспрепятствования профессиональной деятельности на проспекте Руставели ведется по статьям 154 и 126 УК Грузии. В эпизоде, по которому 27 обвиняемых, 53 пострадавших. Всего по делу 31 обвиняемый и 57 пострадавших.

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