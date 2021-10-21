

Все задержанных по делу о насилии в отношении представителей СМИ остаются в заключении

21.10.2021 19:08





Все 27 лиц, задержанных по факту физического насилия в отношении представителей СМИ и незаконного воспрепятствования их профессиональной деятельности на акции против «Тбилиси прайда», остаются в заключении. Данное решение приняли четыре судьи Тбилисского городского суда.



На сегодняшнем заседании пересматривалась мера пресечения задержанным.



Кроме того, обсуждалась допустимость доказательств, полученных сторонами.



Сторона обвинения потребовала оставить в силе в отношении задержанных самую строгую меру пресечения - заключение.



Часть адвокатов требовала освобождения обвиняемых под залог, часть - прекращения уголовного преследования в отношении них.



Для справки, расследование по фактам насильственных действий в отношении представителей медиа и воспрепятствования профессиональной деятельности на проспекте Руставели ведется по статьям 154 и 126 УК Грузии. В эпизоде, по которому 27 обвиняемых, 53 пострадавших. Всего по делу 31 обвиняемый и 57 пострадавших.



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