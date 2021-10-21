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Теолог: Вселенский патриарх пожелал Михаилу Саакашвили здоровья и успехов
21.10.2021 20:49
Теолог Гоча Барнов встретился в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем. Барнов говорит, что Патриарх Константинопольский выразил поддержку арестованному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и пожелал ему здоровья и успехов.
«Патриарх, его Всесвятейшество, был в курсе как политических процессов в Грузии, потому что активно следит за всем происходящим в стране, так и церковных, но он не делает политических заявлений. Он знает, что происходит в Грузии, знает о текущих процессах. Между прочим, с человеческой точки зрения, позиции, он выразил поддержку Михеилу Саакашвили, пожелал ему здоровья и успехов. Он сказал нам об этом, но чисто с человеческой точки зрения», – заявил Гоча Барнов.
По словам теолога, Патриарх также поинтересовался позицией грузинской церкви по вопросу автокефалии Православной церкви Украины.
Ранее протоиерей Андрия Джагмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога Гочу Барнова в попытке внести раскол между Грузинской православной церковью и Вселенским патриархатом.
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