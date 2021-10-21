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В Батуми застрелили участника метадоновой программы
21.10.2021 21:26
Мужчина в возрасте до 50 лет был застрелен сегодня в Батуми во дворе наркологического центра. Это сообщение СМИ подтвердили в МВД Грузии.
Пострадавший был доставлен в одну из батумских клиник, где вскоре скончался от полученных ранений.
По словам очевидцев, убийца передвигался на автомобиле черного цвета, не выходя из авотмобиля он совершил до 10 выстрелов в сторону жертвы.
По данным СМИ, мужчина был бенефициаром государственной программы лечения метадоном и находился в клинике по этой причине.
В МВД отметили, что ведутся оперативно-следственные мероприятия по поимке преступника.
Уголовное дело возбуждено по статье — «умышленное убийство». Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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