

В Грузии выявлено 4155 новых случаев коронавируса

22.10.2021 10:57





В Грузии выявлено 4155 новых случаев коронавируса. Информация об этом была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2507 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 40 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 49 960 тестов, в том числе 624 688 — с экспресс-тестами на антигены и 9 657 — с ПЦР-тестами.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,32%, за последние 14 дней — 8,89%, за последние семь дней — 8,99%.



Всего в Грузии выявлено 684 337 случаев заражения коронавирусом, из которых 622 181 человек выздоровели и 9617 умерли.



Всего было сделано 1 938 274 прививки, 5 309 человек вакцинировались за день.



48 человек находятся в режиме карантина, 5 895 человек — под наблюдением в стационаре, 1 003 человека — в ковид-гостинице.



При этом 21 октября в Грузии было выявлено 4411 новых случаев коронавируса, 2896 пациентов выздоровели и 29 пациентов скончались.





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