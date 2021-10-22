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Минобразования: Уровень распространения COVID-19 среди учеников школ немного снизился
22.10.2021 13:49
Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям с целью превенции распространения COVID-19 в школах.
По сообщению Министерства образования, согласно данным за прошлую неделю, 219 школ и 493 отдельных класса по всей Грузии перешли на дистанционное обучение.
Что касается показателя инфицирования, как заявляют в ведомстве, по данным последней недели, вирус был подтвержден у 1,1% педагогов и 0,5% учеников, что несколько ниже, чем на предыдущей неделе.
По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 69,3% учителей и административного персонала школ.
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