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Минобразования: Уровень распространения COVID-19 среди учеников школ немного снизился


22.10.2021   13:49


Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям с целью превенции распространения COVID-19 в школах.

По сообщению Министерства образования, согласно данным за прошлую неделю, 219 школ и 493 отдельных класса по всей Грузии перешли на дистанционное обучение.

Что касается показателя инфицирования, как заявляют в ведомстве, по данным последней недели, вирус был подтвержден у 1,1% педагогов и 0,5% учеников, что несколько ниже, чем на предыдущей неделе.

По информации Минобразования, на данном этапе вакцинировано 69,3% учителей и административного персонала школ.

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