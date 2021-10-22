

Гарун Акопов: футболист, баскетболист, арбитр, журналист

22.10.2021 17:16









Вместе с Зурабом Джапаридзе (заместитель главного редактора газеты «Лело») первым был аккредитован в качестве спортивного журналиста от Грузии на Олимпийских играх (Рим, 1960 г.). В качестве специального корреспондента Гарун Акпов работал на пяти Олимпийских играх( в Риме, Токио, Мюнхене, Москве, Атланте), на чемпионатах Европы и мира по баскетболу.С 1993 года почти 20 лет работал завотделом спорта газеты «Свободная Грузия», был автором более двадцати книг, брошюр, календарей-справочников по футболу и баскетболу, изданных с 1960 по 2000 годы.



Публикации Г.А.Акопова в прессе отличались не только знанием ситуации в том или ином виде спорта, в том или ином турнире или матче , но и конструктивной критикой и советами, которые помогали решать спортсменам возникающие проблемы, помогали миллионам поклонников разобраться в деталях.



Автор этих строк был знаком с Гаруном Артемьевичем с 1988 года:тогда я жил в родном Сухуми и оттуда передавал репортажи по спортивным и другим темам в различные тбилисские и московские издания. Меня с ним познакомил заслуженный журналист Грузии, многоопытный корреспондент информационного агентства «Грузинформи» в Сухуми Тенгиз Сергеевич Джибути. Видя мою страсть к освещению событий в сферах спорта, культуры и общественной жизни, Тенгиз Сергеевич познакомил меня с несколькими ведущими журналистами Грузии и Москвы, работавшими в этих сферах, одним из них был Гарун Акопов - собственный корреспондент московской газеты «Советский спорт» в Грузии. Как-то по-телефону я спросил у него - «Батоно Гарун, Вы в Тбилиси, я в Сухуми, здесь, в Сухуми, а также на Олимпийской базе в Н. Эшера и в зоне города Гагра происходят немало интересных матчей, турниров и событий,вы не будете возражать, если я буду передавать в «Советский спорт» материалы об этих событиях?», в ответ услышал приятные слова:»Тенго, ты там в эпицентре, ты молодой, энергичный, передавай, желаю удачи». После этого я (с 1989 года) стал передавать из Сухуми информации «Советский спорт»- весьма популярную в 1980-х годах газету, которую читали во всем СССР и в разных странах мира.А ведь Гарун Акопов мог сказать»Тенгиз, передавай куда хочешь, но в «Советский спорт» передаю я и это зона моей работы».



Позже мы не раз встречались с ним в Тбилиси, в том числе и после трагических для всей Грузии событий 1992-1993 годов (



С осени 1993 года я живу и работаю в Тбилиси, где часто общался с Гаруном Артемьевичем, который тогда работал завотделом спорта ежедневной газеты «Свободная Грузия». В этой же газете многие годы работал и его сын, талантливый журналист Артем Акопов, а главным редактором газеты с 1998 года был известный спортивный комментатор Тато Ласхишвили (в 1991-1998 годах он был первым заместителем главреда газеты). Автор этих строк многие годы публиковал статьи в газете «Свободная Грузия» по общественно-политическим и спортивным темам, было очень интересно и приятно, когда мои материалы по спортивной тематике редактировал Гарун Акопов.



На днях я попросил Артема Гаруновича поделиться впечатлениями о жизни и деятельности отца:» Я вырос в семье, где благодаря отцу имел возможность видеть дома с выдающимися спортсменами, тренерами, журналистами, отец нередко забирал меня и на различные соревнования как в города Грузии, так и в другие республики СССР. Все это сыграло большую роль в выборе моей профессии, но , конечно, соревноваться с отцом в темпах и масштабах журналистской работы мне было сложновато-у него были высочайшие темпы и опыт»-сказал он и предоставил ряд интересных фотографий из семейного архива.



А бывший футболист юношеской сборной Грузии ( конец 1970-х годов), а затем известный спортивный комментатор 1980-х годов и главред газеты «Свободная Грузия» (с 1998 года по сегодняшний день) Тато Ласхишвили так рассказал о сотрудничестве с Г. Акоповым. «Мое знакомство с Гаруном Артемьевичем состоялось в середине 1980-х годов, когда я как спортивный телерадиокомментатор матчей футбольного чемпионата СССР, начал по его просьбе готовить краткие материалы об этих играх для «Советского спорта». Тогда это было популярное издание во всем СССР, которое читали и в других странах. Как помню, в 1985 году он позвонил мне и сказал:»Тато, у меня нет возможности и времени поехать в Кутаиси на матчи местного «Торпедо» (в чемпионате СССР), поэтому прошу, если будет возможность, подготовь и небольшие газетные репортажи о матчах «Торпедо». Мне, 25 летнему журналисту-комментатору, было приятно и интересно готовить репортажи для «Советского спорта» из Кутаиси, куда я ездил из Тбилиси для ведения радио и телерепортажей матчей «Торпедо» в чемпионате СССР.После каждого матча я по-телефону (интернета и факса тогда не было ) передавал Гаруну отчет об игре,он обрабатывал материал, который на второй день публиковался в «Совспорте» с двумя фамилиями-моим и Гаруна. Тогда для меня это было знаковое событие- печататься в «Советском спорте» было приятно и полезно, тогда спортивные деятели и сами спортсмены еще больше считались с тобой».



Тато рассказывает, что «почти 20 лет Гарун работал в газете «Свободная Грузия». «В нашей общественно-политической газете по традиции одна страница уделялась спорту, я был спокоен за эту страницу, Гарун Артемьевич редактировал эту страницу, которая всегда была интересной»,- вспоминает он.



Несмотря на солидный возраст(умер 17 октября 2020 года, за два дня до своего 97-летия), Гарун Артемьевич и в последние годы жизни по мере возможности участвовал в мероприятиях, проводимых коллегами, спортивными ведомствами и организациями. Его имя большими буквами вошло в историю спортивной журналистики и спорта Грузии.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии

Имя заслуженного журналиста Грузии,заслуженного деятеля физкультуры и спорта Грузии, судьи международной категории по баскетболу (1961) и судьи всесоюзной категории по футболу(1952), одного из основателей в 1959 году Федерации спортивных журналистов Грузии Гаруна (Григория) Артемьевича Акопова(1923-2020) хорошо известно ветеранам и поклонникам спорта в десятках странах мира. Всю свою жизнь он посвятил спорту, внеся огромный вклад в развитие и популяризацию футбола, баскетбола, других видов спорта, в развитие журналистики, в подготовку кадров. Он родился 19 октября 1923 года в Тбилиси, окончил Тбилисский авиационный техникум, Грузинский политехнический институт и Тбилисское отделение функционировавшего в Москве Государственного центрального института физической культуры, играл в баскетбольной команде «Локомотив» Тбилиси (1944-1948), в футбольных командах «Нефтяник» Баку (1946) и «Динамо» Ереван(1949). Почти 40 лет (1949-1987) работал собственным корреспондентом газеты “Советский спорт” в Грузии , 27 лет - собкорром еженедельника “Футбол-Хоккей” (1960-1987) по Закавказью, был членом Союза журналистов СССР с 1958 года. Вместе с легендарным журналистом Михаилом Какабадзе в 1959 году стоял у истоков создания Федерации спортивных журналистов Грузии (с 1992 года-Ассоциация ) и был ее первым председателем.Вместе с Зурабом Джапаридзе (заместитель главного редактора газеты «Лело») первым был аккредитован в качестве спортивного журналиста от Грузии на Олимпийских играх (Рим, 1960 г.). В качестве специального корреспондента Гарун Акпов работал на пяти Олимпийских играх( в Риме, Токио, Мюнхене, Москве, Атланте), на чемпионатах Европы и мира по баскетболу.С 1993 года почти 20 лет работал завотделом спорта газеты «Свободная Грузия», был автором более двадцати книг, брошюр, календарей-справочников по футболу и баскетболу, изданных с 1960 по 2000 годы.Публикации Г.А.Акопова в прессе отличались не только знанием ситуации в том или ином виде спорта, в том или ином турнире или матче , но и конструктивной критикой и советами, которые помогали решать спортсменам возникающие проблемы, помогали миллионам поклонников разобраться в деталях.Автор этих строк был знаком с Гаруном Артемьевичем с 1988 года:тогда я жил в родном Сухуми и оттуда передавал репортажи по спортивным и другим темам в различные тбилисские и московские издания. Меня с ним познакомил заслуженный журналист Грузии, многоопытный корреспондент информационного агентства «Грузинформи» в Сухуми Тенгиз Сергеевич Джибути. Видя мою страсть к освещению событий в сферах спорта, культуры и общественной жизни, Тенгиз Сергеевич познакомил меня с несколькими ведущими журналистами Грузии и Москвы, работавшими в этих сферах, одним из них был Гарун Акопов - собственный корреспондент московской газеты «Советский спорт» в Грузии. Как-то по-телефону я спросил у него - «Батоно Гарун, Вы в Тбилиси, я в Сухуми, здесь, в Сухуми, а также на Олимпийской базе в Н. Эшера и в зоне города Гагра происходят немало интересных матчей, турниров и событий,вы не будете возражать, если я буду передавать в «Советский спорт» материалы об этих событиях?», в ответ услышал приятные слова:»Тенго, ты там в эпицентре, ты молодой, энергичный, передавай, желаю удачи». После этого я (с 1989 года) стал передавать из Сухуми информации «Советский спорт»- весьма популярную в 1980-х годах газету, которую читали во всем СССР и в разных странах мира.А ведь Гарун Акопов мог сказать»Тенгиз, передавай куда хочешь, но в «Советский спорт» передаю я и это зона моей работы».Позже мы не раз встречались с ним в Тбилиси, в том числе и после трагических для всей Грузии событий 1992-1993 годов ( детали в статье ), в результате которых около 400 тысяч жителей Абхазской автономной республики ( это 75 процентов населения автономии) вынуждены были покинуть родные очаги и найти приют в других регионах Грузии, а также в других странах - РФ, Украине, Германии, США, Италии, Франции, Израиле, Австрии, Испании и т.д.С осени 1993 года я живу и работаю в Тбилиси, где часто общался с Гаруном Артемьевичем, который тогда работал завотделом спорта ежедневной газеты «Свободная Грузия». В этой же газете многие годы работал и его сын, талантливый журналист Артем Акопов, а главным редактором газеты с 1998 года был известный спортивный комментатор Тато Ласхишвили (в 1991-1998 годах он был первым заместителем главреда газеты). Автор этих строк многие годы публиковал статьи в газете «Свободная Грузия» по общественно-политическим и спортивным темам, было очень интересно и приятно, когда мои материалы по спортивной тематике редактировал Гарун Акопов.На днях я попросил Артема Гаруновича поделиться впечатлениями о жизни и деятельности отца:» Я вырос в семье, где благодаря отцу имел возможность видеть дома с выдающимися спортсменами, тренерами, журналистами, отец нередко забирал меня и на различные соревнования как в города Грузии, так и в другие республики СССР. Все это сыграло большую роль в выборе моей профессии, но , конечно, соревноваться с отцом в темпах и масштабах журналистской работы мне было сложновато-у него были высочайшие темпы и опыт»-сказал он и предоставил ряд интересных фотографий из семейного архива.А бывший футболист юношеской сборной Грузии ( конец 1970-х годов), а затем известный спортивный комментатор 1980-х годов и главред газеты «Свободная Грузия» (с 1998 года по сегодняшний день) Тато Ласхишвили так рассказал о сотрудничестве с Г. Акоповым. «Мое знакомство с Гаруном Артемьевичем состоялось в середине 1980-х годов, когда я как спортивный телерадиокомментатор матчей футбольного чемпионата СССР, начал по его просьбе готовить краткие материалы об этих играх для «Советского спорта». Тогда это было популярное издание во всем СССР, которое читали и в других странах. Как помню, в 1985 году он позвонил мне и сказал:»Тато, у меня нет возможности и времени поехать в Кутаиси на матчи местного «Торпедо» (в чемпионате СССР), поэтому прошу, если будет возможность, подготовь и небольшие газетные репортажи о матчах «Торпедо». Мне, 25 летнему журналисту-комментатору, было приятно и интересно готовить репортажи для «Советского спорта» из Кутаиси, куда я ездил из Тбилиси для ведения радио и телерепортажей матчей «Торпедо» в чемпионате СССР.После каждого матча я по-телефону (интернета и факса тогда не было ) передавал Гаруну отчет об игре,он обрабатывал материал, который на второй день публиковался в «Совспорте» с двумя фамилиями-моим и Гаруна. Тогда для меня это было знаковое событие- печататься в «Советском спорте» было приятно и полезно, тогда спортивные деятели и сами спортсмены еще больше считались с тобой».Тато рассказывает, что «почти 20 лет Гарун работал в газете «Свободная Грузия». «В нашей общественно-политической газете по традиции одна страница уделялась спорту, я был спокоен за эту страницу, Гарун Артемьевич редактировал эту страницу, которая всегда была интересной»,- вспоминает он.Несмотря на солидный возраст(умер 17 октября 2020 года, за два дня до своего 97-летия), Гарун Артемьевич и в последние годы жизни по мере возможности участвовал в мероприятиях, проводимых коллегами, спортивными ведомствами и организациями. Его имя большими буквами вошло в историю спортивной журналистики и спорта Грузии.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



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