

Церцвадзе: Правительство будет вынуждено ужесточить ограничения и ввести обязательную вакцинацию

22.10.2021 22:16





Директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что если общественность не опомнится, не будет соблюдать регуляции и не включится в процесс вакцинации, правительство будет вынуждено ввести ограничения и обязательную вакцинацию.



Церцвадзе также обратил внимание на опасность твиндемии. Также он прогнозирует рост количества смертей.



«Пятая волна» началась так, чтобы «четвертая волна» еще не закончилась. Ежедневно регистрируется от 4 до 5 тысяч новых случаев заражения, это очень тревожно, ведь впереди нас ждет осенне-зимний период, возможно, сезонная эпидемия гриппа и т.н. твиндемия. Мы можем оказаться в очень серьезной ситуации. Если мы не предпримем радикальных мер и не опомнимся, эту ситуацию будет трудно сохранять, а количество смертей будет увеличиваться...



Государство может отреагировать двумя способами - ужесточением ограничений и введением обязательной вакцинации. Это рассматривается, но пока отвергнуто. То есть, пока нет готовности вводить обязательную вакцинацию для определенных групп, в первую очередь учителей, врачей, беременных и т.д. Франция, Америка, Германия, Италия менее демократичные страны? Но они были вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Я считаю, что либо население освободится от этих сюрреалистических влияний и вернется к массовой вакцинации и ношению маски, либо правительство будет вынуждено ввести обязательную вакцинацию, независимо от того, какой протест последует.



Путин объявил одну неделю выходных и ввел «локдаун» в Москве, мы этого хотим? Я уверен, что наше правительство этого не сделает, потому что люди уже и так озлоблены, мы уже два года живем в условиях ковида», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



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