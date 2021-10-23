

В Грузии зафиксировано 4 467 новых случаев инфицирования коронавирусом

23.10.2021 11:39





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 487 тестов, отсюда 31 051 на антигены и 21 436 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 467 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 688 804.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 22 октября, дневной показатель положительности составляет 8.51%, за последние 14 дней – 8.94%, а за 7 дней - 9.09%.



За последние сутки выздоровели 1 790 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 626 478.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 42 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 9 699 человек.



Из выявленных за сутки 4 467 новых случаев коронавируса 1 462 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 119, в Имеретии – 876, в Квемо Картли – 283, в Шида Картли - 300, в Гурии – 78, в Самегрело и Земо Сванетии – 322, в Кахетии - 734, в Мцхета-Мтианети - 123, в Самцхе-Джавахети – 107, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 63.



На данном этапе в Грузии 52 601 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 925 человек, в том числе в Тбилиси – 2 186, в Аджарии – 510, в Имеретии – 1 286. Тяжелых пациентов – 1 425, в том числе в Тбилиси - 498, в Аджарии – 128, в Имеретии – 458. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 304 лиц, в том числе в Тбилиси - 169, в Аджарии – 35, в Имеретии – 30.



В клинических гостиницах находится 993 человека, в том числе в Тбилиси – 554, в Аджарии – 224. На дому лечатся 45 683 человека.



В карантинном пространстве 51 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии - 3.



На данном этапе на самоизоляции находятся 38 248 человек.



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