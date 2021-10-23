

Мэрия столицы наградит сегодня почетных тбилисцев в рамках «Тбилисоба»

23.10.2021 12:12





В связи с пандемией праздничные мероприятия в рамках «Тбилисоба» и в этом году проводиться не будут.



Мэрия Тбилиси планировала провести прямую трансляцию музыкального представления «Тбилисоба» в 2021 году, который больше не будет проводиться из-за несчастного случая 8 октября в Батуми.



Мэрия Тбилиси и в этом году наградит почетных тбилисцев. Мероприятие запланировано на сегодня.



Кроме того, с 23 по 24 октября в Тбилиси пройдет торговля осенним урожаем.





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