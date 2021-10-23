

Гамкрелидзе: 99% умерших от Covid-19 не были вакцинированы

23.10.2021 12:17





В Грузии около 99% лиц, скончавшихся от коронавируса, не были вакцинированы. Об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе



«Это борьба не на жизнь, а на смерть с невидимым врагом. Вакцинация – главное оружие, которое приведет нас к победе. Почти 99% умерших от коронавируса были невакцинированы. Чтобы расширить доступ к вакцинам, мы запустили в масштабах всей страны марафон вакцинации, который охватит самые уязвимые слои населения», — сказал Гамкрелидзе.



Отметим, что за последние сутки в Грузии от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 42 человека. В общей сложности за время пандемии в стране было зафиксировано 9 699 случаев летального исхода от коронавируса.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





