

Пожарные-спасатели награждены за работу на месте обвала жилого дома в Батуми

23.10.2021 13:39





Решением министра внутренних дел Грузии за проявленный высокий профессионализм в ходе поисково-спасательных мероприятий, проведенных после обрушения жилого дома в Батуми 8 октября этого года, а также за проведенную в условиях опасных для здоровья и жизни операцию пожарные спасатели были награждены ведомственными Медалями за проявленную храбрость.



По информации МВД, церемония награждения прошла в Службе реагирования на чрезвычайные ситуации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Тбилиси, на которой присутствовали заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.



Участники мероприятия, пожарные, минутой молчания почтили память граждан, погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми.



Иосеб Челидзе и Темур Мгебришвили еще раз поблагодарили пожарных за их работу и от имени министра наградили ведомственными медалями 10 пожарных.



8 октября в поисково-спасательной операции после обрушения здания в Батуми были задействованы 426 пожарных, которые в течение 29 часов проводили спасательную операцию.



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