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Непривитые люди заражаются Covid-19 в среднем каждые 16 месяцев - исследование
24.10.2021 11:00
По данным исследователей из Университета Лидса в Великобритании, непривитые люди заражаются Covid-19 в среднем один раз в 16 месяцев, а общий период реинфицирования варьируется от трех месяцев до пяти лет.
Об этом распространяет издание Guardian.
Издание отмечает, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается, что может привести к повторному заражению. В статье приводится датское исследование, которое показало, что люди в возрасте до 65 лет защищены от повторного заражения на 80% в течение как минимум шести месяцев, в то время как люди старше 65 лет были защищены только на 47%.
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