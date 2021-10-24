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В Грузии выявлено 3436 новых случаев коронавируса


24.10.2021   11:22


В Грузии за прошедшие сутки выявлено 3436 новых случаев коронавируса, выздоровели 4483 инфицированных, от коронавируса скончались 43 пациента, — сообщается ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране был проведен 32 031 тест на коронавирус.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 10,73%, за последние 14 дней — 9,06%, за последние 7 дней — 9,13%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 692240 случаев заражения коронавирусом, из которых 630961 человек выздоровели и 9742 скончались.

Всего проведено 1 948 787 прививок, за сутки вакцинировались 4 209 человек.

На карантине находится 51 человек, в стационарах — 6 041 человек, в клинических гостиницах — 957 человек.

По состоянию на 23 октября в Грузии было выявлено 4467 новых случаев коронавируса, 1790 пациентов выздоровели и 42 пациента скончались.

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