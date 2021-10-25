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В Грузии выявлено 1942 новых случая коронавируса
25.10.2021 10:58
В Грузии выявлено 1942 новых случая коронавируса. Информация об этом была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 4650 человек. 46 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 22 847 тестов, в том числе 13 643 — с экспресс-тестом на антигены и 9 204 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,5%, за последние 14 дней — 9,05%, за последние 7 дней — 9,04%.
Всего в Грузии было выявлено 694 182 случая заражения коронавирусом, из которых 635 611 человек вылечились и 9788 умерли.
Всего было проведено 1 950 693 прививок, и 1877 вакцинированы за день.
51 человек находится в режиме карантина, 6 166 человек — под наблюдением в стационаре, 1 022 человека — в ковид-гостинице.
При этом 24 октября в Грузии было выявлено 3436 новых случаев коронавируса, 4483 пациента выздоровели и 43 пациента скончались.
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