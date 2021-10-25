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Вселенский патриарх госпитализирован


25.10.2021   12:58


Вселенский патриарх Варфоломей в ходе визита в США был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона, - информацию об этом распространяет епархия Греческой православной архиепархии Америки.

По их информации, его Святейшество собирался возглавить божественную литургию в соборе Святой Софии, но почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и перегруженного графика.

По рекомендации врачей патриарх был доставлен в больницу для наблюдения.

В информации отмечается, что патриарх чувствует себя хорошо, однако по рекомендации врачей провел ночь в больнице. Предположительно он будет выписан сегодня.

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