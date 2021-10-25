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Патриархия Грузии утверждает, что их сайт «атакуют тролли и боты»


25.10.2021   13:27


Служба по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви заявила о том, что подвергается атакам интернет-троллей и ботов. В частности, под ударом оказалась официальная страничка Патриархии в соцсети Facebook.

«Примечательно, что противостоящая нам сила осуществляет подобные манипуляции в отношении видео, которые особенно важны для освещения позиции Церкви. Еще раз напоминаем общественности, что Патриархат Грузии постоянно старается распространять объективную, достоверную и исчерпывающую информацию через свои медиаресурсы», — говорится в заявлении.

Служба по связям с общественностью также приводит скрины смеющихся лайков (т. н. «Ха-ха»), авторы которых, скорее всего, не имеют никакого отношения к Грузии и происходящим в ней процессам.

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