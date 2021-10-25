

За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились 1 877 человек

25.10.2021 13:31





За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились 1 877 человек, отсюда первой дозой – 670.



По данным на 25 октября, в Грузии в общей сложности проведено 1 950 693 прививки. По меньшей мере, одной дозой вакцинированы 1 024 769 человек - 36.1 % взрослого населения.



Полностью вакцинированы 925 169 человек 32.4% взрослого населения.



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