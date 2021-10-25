

В ТГУ открылась научная конференция «Перспективы развития грузино-осетинских отношений»

25.10.2021 17:39





Более сотни ученых из грузинских и зарубежных научно-исследовательских центров и университетов принимают участие в седьмой международной научной конференции «Перспективы развития грузино-осетинских отношений», которая открылась в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили.



Как сообщает пресс-служба вуза, двухдневная конференция будет включать в себя работу в области лингвистики, литературы, фольклора, истории, культуры и других научных разделов, а также круглый стол для студентов и молодых ученых.



Участников конференции поприветствовал Ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе, который пожелал им успехов.

«Для ТГУ большая честь принимать эту международную конференцию. Традиционно ТГУ был местом, где особое внимание уделялось изучению и сохранению абхазского и осетинского языков. Одним из первых поручений ректора университета Иване Джавахишвили было усиление абхазского и осетинского языков. Надеюсь, что следующая конференция пройдет уже в обычном режиме», — заявил Георгий Шарвашидзе.



«Конференция — еще одно доказательство нашей готовности поддержать наших осетинских коллег в научно-исследовательской и образовательной сферах и еще раз подтвердить наше желание сотрудничать в реализации совместных научных проектов, а также в планировании культурных мероприятий и конференций. Мы уверены, что эта конференция будет способствовать восстановлению и углублению отношений между двумя нациями», — заявила заместитель министра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич.



По словам проректора ТГУ Нино Окрибелашвили, «конференция такого содержания необходима не только с научной точки зрения, но и важна для нашей государственной политики. Также важен и тот факт, что в ней участвуют ученые из разных уголков мира».



На конференции, которая проходит в смешанном формате, доклады прочитают ученые с Южного Кавказа, из Германии, Франции, Турции, Швеции, России, Азербайджана и т.д.



Из-за угроз, связанных с коронавирусом, конференция проходит в смешанном формате при поддержке Национального научного фонда имени Шота Руставели.



«Грузино-осетинские отношения веками развивались гармонично и традиционно. На фоне разобщенности этих дружественных народов путь образования и культуры оказался наиболее перспективной инициативой, и неудивительно, что на конференцию наряду с представителями грузинских вузов приехали участники из стран Южного Кавказа, Германии, Италии и Франции. Многие люди преодолели такой барьер, чтобы попасть на конференцию, чтобы можно было написать даже приключенческие мемуары», — заявила директор Исследовательского центра грузино-осетинских отношений ТГУ Наира Бепиева.





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